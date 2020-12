Borussia Dortmund | Haaland ha le idee chiare | “Sogno di vincere la Champions | Bayern miglior club al mondo”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Erling Brautcampione del presente e del futuro.L'attaccante norvegese in forza alè stato il vincitore del Golden Boy 2020 che riceverà questa sera. Il centravanti classe '00 ha saltato le ultime gare di campionato a causa di un infortunio e di conseguenza i gialloneri sono letteralmente andati in crisi. Il possente scandinavo sta infrangendo ogni tipo di record, intanto ha commentato attraverso le colonne di 'Tuttosport' il premio."laè ovviamente un mio grande sogno. Vogliotrofei con il. In questo momento ilMonaco è lae squadra al mondo e noi dobbiamo cercare di raggiungere un livello superiore e batterli. Ci proveremo con tutte le nostre forze".