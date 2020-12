Boom di ‘regali sospesi’ a Bologna, il centro sociale è “sommerso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – “Migliaia”: così tanti pacchi dono che è difficile contarli. Il centro sociale 2 agosto di Bologna è letteralmente sommerso da regali ‘sospesi’. Ovvero, scatole riempite con una cosa calda, una golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un bigliettino d’auguri. Sabato pomeriggio e ieri un fiume di persone, con tanti bambini, le ha portate in via Turati dove è nata l’idea. Ovvero, importare da Milano le “scatole da regalo” per chi è in difficoltà. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – “Migliaia”: così tanti pacchi dono che è difficile contarli. Il centro sociale 2 agosto di Bologna è letteralmente sommerso da regali ‘sospesi’. Ovvero, scatole riempite con una cosa calda, una golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un bigliettino d’auguri. Sabato pomeriggio e ieri un fiume di persone, con tanti bambini, le ha portate in via Turati dove è nata l’idea. Ovvero, importare da Milano le “scatole da regalo” per chi è in difficoltà.

cyphvrkiller : io ho 10 euro e io sono furba no io la so usare la mente quindi ho detto a madre madre io ho 10 euro tu me ne regal… - SanMarino_RTV : @Confcommercio | #Natale2020: come cambiano i regali ai tempi della pandemia | Boom dei regali digitali - uanbimbumbam012 : RT @uanbimbumbam012: Su @bubinoblog si parla di @PupazziStory con me e non manca @caciotta012 l'articolo sul fb di #bubinoblog ! #pupazzist… - AnnalisaChirico : Quest'anno è boom di regali online e di e-commerce: in attesa 70 milioni di pacchi per Natale, ma mancano i mezzi.… - uanbimbumbam012 : Su @bubinoblog si parla di @PupazziStory con me e non manca @caciotta012 l'articolo sul fb di #bubinoblog !… -