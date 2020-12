Bonus 1000 euro, scadenza vicina ma c’è un ostacolo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bonus 1.000 euro per lavoratori autonomi e dipendenti: le domande sono in scadenza, ma c’è un ostacolo rilevante E’ tempo di scadenze per gli italiani non solo per tasse e versamenti. Il 16 dicembre c’è la scadenza del saldo Imu per i proprietari di immobili. Le aziende hanno ottenuto lo slittamento ma per i cittadini L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020)1.000per lavoratori autonomi e dipendenti: le domande sono in, ma c’è unrilevante E’ tempo di scadenze per gli italiani non solo per tasse e versamenti. Il 16 dicembre c’è ladel saldo Imu per i proprietari di immobili. Le aziende hanno ottenuto lo slittamento ma per i cittadini L'articolo proviene da YesLife.it.

wam_the : Bonus 1000 euro stagionali dicembre: domani scadenza doppia - moneypuntoit : ?? Bonus 1.000 euro: domanda in scadenza il 15 dicembre. Possibile proroga di INPS? ?? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Ecco come richiedere il #bonus baby-sitting ?? - melania_ccc : RT @Informa_Press: Ecco come richiedere il #bonus baby-sitting ?? - Informa_Press : Ecco come richiedere il #bonus baby-sitting ?? -