Bonafede libera i detenuti ma si scorda di tutelare gli agenti Bufera sul nuovo “Svuota carceri”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo mesi passati nell’ombra più assoluta con la speranza che nessuno si accorgesse più di lui (a causa di una serie di gaffe e norme sbagliate) il ministro della Giustizaè tornato ad agire e, come naturale che fosse, ecco rimpiombargli addosso un mare di critiche. Che ha combinato stavolta? Come riporta Il Giornale, “icon una pena residua massima di 18 mesi potranno godere del‘svuota carceri’ temporaneo”. Il provvedimento, pensato dal governo per fronteggiare la diffusione del coronavirus anche nelle strutture penitenziarie, fa però infuriare gli addetti ai lavori, perché così iappaiono più tutelati contro il Covid-19 di chi nelle carceri è presente perché ci lavora. E proprio perché questi ultimi non sembrano profilarsi provvedimenti ad hoc all’orizzonte, Donato Capece, ...