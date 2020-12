Bologna-Roma, i migliori e i peggiori della partita (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma - Cinque gol, tutti nel primo tempo e il Bologna va ko: la Roma non molla la scia delle migliori. Pellegrini gigantesco, Spinazzola e Mkhitaryan straordinari. Nel Bologna male tutti tranne Barrow. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 dicembre 2020)- Cinque gol, tutti nel primo tempo e ilva ko: lanon molla la scia delle. Pellegrini gigantesco, Spinazzola e Mkhitaryan straordinari. Nelmale tutti tranne Barrow.

Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - panditfootball : 5' Bologna 0-1 Roma 11' Bologna 0-2 Roma 15' Bologna 0-3 Roma 24' Bologna 1-3 Roma 36' Bologna 1-4 Roma 44' Bologna… - siamo_la_Roma : ??? La verità è che andava sospesa per manifesta inferiorità ?? La #Roma ha sbriciolato il #Bologna senza nemmeno sf… - Romanisti2012 : Pagina di BOLOGNA v ROMA sul blog -