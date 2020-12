Bollettino 14 dicembre | Torna di moda il lockdown totale

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) In queste ore il Governo è alle prese con una nuova forte decisione. Ipotesiper le giornate clou delle feste. Terapia-intensiva (LaPresse)In questa fase tanto delicata in cui i numeri non accennano a calare e con la situazione sociale sull’orlo deldisastro, con centinaia di migliaia di persone che nello scorso fine settimana si sono riversate in ogni angolo disponibile in Lombardia, Veneto, Lazio, ma di fatto, praticamente ovunque, una nuova decisione ora attende il Governo. Si decide in queste ore ciò che succederà nei giorni di Natale e Capodanno, quelli più significativi. A questo punto si attendono le decisioni dell’esecutivo che questa mattina, ha riunito il consueto tavolo tecnico d’emergenza, per vagliare le possibilità disponibili. Si è di fatto parlato di un...