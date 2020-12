Boccia contro le deroghe: "Condivido chiusura della Germania" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ministro Boccia si schiera contro un allentamento delle misure in vista del Natale appoggiando il lockdown generale della Germania. Boccia: “Assembramenti irrazionali, sarebbe meglio lockdown generale” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ministrosi schieraun allentamento delle misure in vista del Natale appoggiando il lockdown generale: “Assembramenti irrazionali, sarebbe meglio lockdown generale” su Notizie.it.

