Biden verso la Casa Bianca | il voto dei collegi elettorali Il video

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 dicembre 2020)la, ildeiMilano, 14 dic. (askanews) – A un mese e mezzo dalle elezioni, tocca aieleggere formalmente Joealla. Un piccolo e formale passaggio nel meccanismo dell’elezione del presidente degli Stati Uniti che stavolta acquista una grande importanza simbolica per la stabilità del sistema politico statunitense, “mentre è sotto l’assalto di un presidente sconfitto che tenta di ribaltare una elezione democratica” ha scritto la Cnn. I cittadini americani tecnicamente non eleggono direttamente il presidente. A votare sarà ilo elettorale del candidato che ha preso più voti in ogni ...