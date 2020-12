Biden presidente, oggi la nomina. Ma Trump insiste: “Voti non validi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Washington, 14 dic – “I voti non possono essere certificati, questa elezione è contestata“. Donald Trump non si arrende neanche il giorno in cui il suo rivale Joe Biden sarà eletto presidente. oggi infatti il Collegio elettorale salvo miracoli consegnerà la Casa Bianca al candidato dem, ufficializzando la sua elezione. Ma il presidente in carica non molla e su Twitter ribadisce che il voto è stato truccato e che il risultato non è valido. Parole che lasciano il tempo che trovano, tuttavia. Trump: “Stati decisivi non possono certificare questi voti senza commettere un grave reato” “Gli Stati chiave che hanno trovato enormi quantità di voti illegali, praticamente tutti” gli Stati decisivi, “non possono certificare questi voti come completi e corretti senza commettere un grave reato. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Washington, 14 dic – “I voti non possono essere certificati, questa elezione è contestata“. Donaldnon si arrende neanche il giorno in cui il suo rivale Joesarà elettoinfatti il Collegio elettorale salvo miracoli consegnerà la Casa Bianca al candidato dem, ufficializzando la sua elezione. Ma ilin carica non molla e su Twitter ribadisce che il voto è stato truccato e che il risultato non è valido. Parole che lasciano il tempo che trovano, tuttavia.: “Stati decisivi non possono certificare questi voti senza commettere un grave reato” “Gli Stati chiave che hanno trovato enormi quantità di voti illegali, praticamente tutti” gli Stati decisivi, “non possono certificare questi voti come completi e corretti senza commettere un grave reato. ...

RaiNews : Il verdetto della Corte Suprema di fatto azzera le possibilità per Trump di ribaltare il verdetto dell'urna a suo f… - Fabriziotonello : Oggi c'è la 'vera' elezione del presidente degli Stati Uniti, nei 50 stati i grandi elettori voteranno: 306 per Bid… - sfnlcd : RT @IlPrimatoN: Oggi il Collegio elettorale ufficializzerà la vittoria di Biden, ma Trump su Twitter parla di voto truccato - SBrownloe : @AlessandraMQ Sicuramente ha motivi di mentire - ha paura del sacco di cause legali che l’aspettano dopo che scade… - BinaryOptionEU : RT 'Elezioni Usa, oggi Biden presidente ma Trump insiste: 'Voti illegali' -