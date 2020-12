Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2020 | Roeiseland fa paura | Wierer e Vittozzi in crescita Johannes Boe e la maledizione del 50° successo

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lunedì di bilanci dopo la terza tappa delladeldi-2021. Nella tre-giorni di gare disputata al Langlauf undzentrumgli spunti non sono mancati e vale pena analizzarli. Partendo da settore femminile, si può parlare di una Marte Olsbuin grande spolvero. Il quarto posto nella sprint era stato un indizio, la vittoria nell’inseguimento è stata una conferma. La norvegese è in condizione e sugli sci stretti fa davvero, al punto da permettersi due errori al poligono nella pursuit visto il margine che aveva accumulato nel fondo. E così il settimoin carriera è valso anche la testa della graduatoria generale (per la prima volta) a precedere la sorprendente bielorussa ...