Bianca Guaccero, ritorno a Detto Fatto: la reazione a sorpresa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per la conduttrice televisiva dei suoi follower, grande solidarietà all'attrice. (Instagram)Davvero è molto attiva su Instagram Bianca Guaccero, conduttrice del programma 'Detto Fatto' e al centro dello scandaloso caso del tutorial di Emily Angelillo sulle donne e la spesa. Leggi anche: Detto Fatto, Emily Angelillo e il caso del tutorial sul carrello della spesa Adesso per lei il ritorno alla trasmissione televisiva di Raidue, dopo un breve periodo di sospensione, sta avendo dei risultati davvero insoliti. Chi pensava che i fan l'avrebbero attaccata si è dovuto ricredere. Leggi anche: "Ho sbagliato, volevamo solo far ridere" Grande solidarietà a Bianca Guaccero dopo le polemiche su Detto ...

