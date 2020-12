Berlusconi critica il premier: “Pensi al bene del Paese” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Berlusconi analizza la condotta dal Governo guidato da Giuseppe Conte e si fa garante di una opposizione compatta verso un unico obiettivo. Silvio Berlusconi bacchetta Conte: “No ai giochi in Parlamento“ su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020)analizza la condotta dal Governo guidato da Giuseppe Conte e si fa garante di una opposizione compatta verso un unico obiettivo. Silviobacchetta Conte: “No ai giochi in Parlamento“ su Notizie.it.

TormalinaB : @CSAR79601342 Oggi sul @Corriere la Meloni critica nemmeno tanto velatamente Salvini, Berlusconi è qllo che è, i vi… - carvalho75 : @nabu65 @fattoquotidiano Se faccio 2+2 di solito fa 4. se vedo l'alternativa che questo giornalista critica sono pe… - enricocorti64 : @pisto_gol Berlusconi non confermò Sacchi ma la sua scelta. Doveva farlo per non ammettere di avere sbagliato e lui… - Ed52926520 : RT @Caffe_Graziella: il #partitodeiladri ha la bava alla bocca x non poter mettere le manacce sui 209 miliardi dei RecoveryFund e critica @… - Frances47226166 : RT @Caffe_Graziella: il #partitodeiladri ha la bava alla bocca x non poter mettere le manacce sui 209 miliardi dei RecoveryFund e critica @… -