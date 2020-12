Berlusconi | Convergenza per il Paese

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Voglio essere per quanto possibile ottimista. Confido che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare unasulle concrete esigenze del. Da parte nostra, faremo tutto il possibile, come sempre, non per una parte politica ma per gli italiani”. Così Silvioin una lettera al ‘Corriere della sera’ in cui ribadisce anche che “Forza Italia è parte integrante del centro-destra all’opposizione del governo Conte”, ma che “essere opposizione per un Movimento politico come il nostro non significa assolutamente tifare per il ‘tanto peggio tanto meglio’, sperare di guadagnare consenso sulle difficoltà dell’Italia. Non significa neppure dedicarci a tattiche parlamentari più o meno efficaci per il nostro posizionamento. Significa al contrario, nella chiarezza del nostro ruolo di opposizione, lavorare per ...