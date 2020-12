Benzinai in sciopero per tre giorni | “Chiediamo sostegni economici”

Leggi su ck12

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lodeiinizierà a partire dalle 19 di lunedì 14 e si protrarrà fino al pomeriggio di mercoledì 16 dicembre. È ufficiale: ientrano innazionale per tre. Lo stop degli impianti di rifornimento dei carburanti parte lunedì 14 dicembre dalle ore 19 sulla rete stradale ordinaria e dalle ore 22 in quella autostradale, per poi terminare nel pomeriggio di mercoledì 16, precisamente alle 15 sulla rete ordinaria e alle 14 in autostrada. Inizialmente i disagi nei distributori di benzina sarebbero dovuti durare fino alla mattina del 17 dicembre. L’Autorità garante per lonei servizi pubblici essenziali ha tuttavia ottenuto una riduzione dell’orario della protesta chiedendo aidi non aggravare ...