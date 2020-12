Benevento-Lazio, per i giallorossi la ‘riconquista’ del ‘Vigorito’ vale 5 volte la posta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa loro è una storia bellissima e insolita, ma domani lotteranno l’uno contro l’altro e di sicuro non potranno gioire entrambi. Benevento-Lazio è il grande confronto in panchina tra Simone e Filippo Inzaghi, legatissimi ma su barricate opposte, come accadeva quando giocavano. Simone si presenta da netto favorito: per gli analisti di 888sport.it il successo della Lazio, in cerca di riscatto dopo due sconfitte in tre giornate, si gioca a 1,72, il pareggio è a 3,85, la vittoria del Benevento vale 5 volte la posta. Una valutazione che risente anche del percorso fin qui un po’ anomalo delle due squadre: i biancocelesti hanno subìto 3 delle loro 4 sconfitte all’Olimpico, mentre fuori casa hanno vinto 4 partite su 5. Il Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa loro è una storia bellissima e insolita, ma domani lotteranno l’uno contro l’altro e di sicuro non potranno gioire entrambi.è il grande confronto in panchina tra Simone e Filippo Inzaghi, legatissimi ma su barricate opposte, come accadeva quando giocavano. Simone si presenta da netto favorito: per gli analisti di 888sport.it il successo della, in cerca di riscatto dopo due sconfitte in tre giornate, si gioca a 1,72, il pareggio è a 3,85, la vittoria della. Una valutazione che risente anche del percorso fin qui un po’ anomalo delle due squadre: i biancocelesti hanno subìto 3 delle loro 4 sconfitte all’Olimpico, mentre fuori casa hanno vinto 4 partite su 5. Il...

