Belen Rodriguez | bacio di “fuoco” a letto con lui | la temperatura sale – FOTO

chetempochefa : 'Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’urso e Hunziker, che sia santificata la Belen e le Rodriguez… - OnnwenC : RT @chetempochefa: 'Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’urso e Hunziker, che sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte… - Vittori90874046 : RT @chetempochefa: 'Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’urso e Hunziker, che sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte… - fabianacriscuol : Ore 6:30 - Jogging. 4 gradi e un vento che ti alza da terra. Fra tre ore riunione della vita a lavoro. Se a giugn… - Fabio79024929 : RT @chetempochefa: 'Ma siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’urso e Hunziker, che sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

«Viva le donne che sanno ridere». Inizia così il monologo di Luciana Littizzetto sul sessismo. L’attrice, infatti, si è presentata – come da tradizione – davanti alle telecamere di Che Tempo Che Fa e ...Con un monologo letto in diretta a ‘Che Tempo Che Fa’ la comica torinese ha risposto alla procuratrice sportiva che non aveva gradito la sua ironia sullo scatto pubblicato sui social ...