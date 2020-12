Beautiful | trama e anticipazioni di oggi | lunedì 14 Dicembre 2020

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Una delle soap più seguite d’Italia è pronta a sorprenderci con un nuovo episodio. Ecco a voi alcune succosedi. L’appuntamento dicon una delle serie più amate e seguite della televisione italiana,, è confermato. Che cosa avranno in serbo per noi i tanto amati personaggi? Lasta lentamente proseguendo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Beautiful, trama 12 dicembre 2020: l'accordo tra Shauna e Thomas - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #14dicembre - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #13dicembre - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #12dicembre - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #11dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

Ben, fresco di diploma all'Accademia di polizia, sogna di diventare un detective e seguire così le orme del cognato James, il quale non lo ritiene ancora pronto per suddetta promozione. Nonostante si.Vediamo insieme le anticipazioni di Beautiful per l’episodio che andrà in onda oggi 13 dicembre 2020. Il piano di Thomas si sta compiendo: ...