Beautiful | anticipazioni 16 dicembre | Flo vuole aiutare Katie

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Inle prossime puntate saranno ricche di colpi di scena, riguardanti in particolare la salute di. Nel corso dell’episodio in onda mercoledì 16ad esempio, la minore delle sorelle Logan comincerà a perdere le speranze di trovare un donatore compatibile. Nemmeno Brooke infatti, potrà donarle il rene e ora si aspetterà solo un miracolo. La famiglia Logan ancora non sa che Flo avrà deciso in gran segreto disottoponendosi ai test di compatibilità. Sarà proprio lei a salvare la vita alla zia?, trama 16: la vita diappesa ad un filo La puntata didel 16, riprenderà dal momento in cui Ridge cercherà di mettere pace tra Steffy e Thomas. La ...