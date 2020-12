Beaths è ' il punto d' incontro tra gaming | sport e fashion'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020)si propone come il primo brand al mondo che nasce e si sviluppa dall'interno dell'industry dell'es per soddisfare le esigenze di chi vive quotidianamente il settore ma non solo. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Parla la stessa lingua dei gamer, sa ascoltarli e conosce le loro necessità, ma si rivolge contemporaneamente a un pubblico più ampio:si propone come l'anello di congiunzione tra il fenomeno degli es e lotradizionale con l'obiettivo di diventaredi riferimento per tutti gli appassionati delcompetitivo, siano essi professionisti o semplici tifosi.rappresenta a tutti gli effetti un concept innovativo che dà al mondo dell'intrattenimento digitale una propria identità anche a livello ...