Basket | l’Italia ha chiuso al terzo posto il FIBA Esports Open

l'Italia ha chiuso al terzo posto la seconda edizione del FIBA Esports Open. Un progetto quello degli Esports che sta portando ottimi risultati alla Federazione Italiana Pallacanestro, visto che la squadra azzurra aveva vinto la Conference Europe nello scorso mese di giugno. In questa seconda edizione le squadre sono aumentate a diciassette ed il titolo è andato alla Turchia. Proprio i turchi sono stati i giustizieri degli azzurri. l'Italia è stata sconfitta 56-55 in semifinale, subendo l'ultimo canestro all'ultimo secondo da parte del centro turco Fatih. In precedenza gli azzurri avevano battuto nella prima fase la Gran Bretagna (53-49), la Croazia (72-47) e Lituania (46-34), mentre nei quarti si erano imposti 53-41 contro il

