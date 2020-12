Basket | la Fortitudo Bologna ingaggia Dario Hunt

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è un nuovo giocatore della. La società emiliana ha infatti annunciato l’ingaggio dello statunitense, ormai libero dal contratto con la Virtus Roma. Il classe 1989, che ricopre il ruolo di ala/centro con i suoi 205 cm di altezza, ha iniziato la carriera europea nel 2012/13 con gli ucraini di Odessa per poi iniziare un lungo girovagare che l’ha portato più volte anche in Italia con le maglie di Capo d’Orlando, Caserta e Brescia prima appunto dell’accordo con Roma di pochi mesi fa. Lapotrà contare sull’apporto digià nelle prossime ore, con il recupero di campionato di mercoledì sera contro Reggio Emilia. Finora lo statunitense ha giocato sette partite in stagione con Roma, mantenendo una media di 11,6 punti e 5,4 rimbalzi. SportFace.