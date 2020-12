Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano cerca riscatto in casa del Fenerbahce dopo le sconfitte con Barcellona e Brindisi (Di lunedì 14 dicembre 2020) l’Olimpia Milano reduce dalla prime due sconfitte consecutive della sua stagione, nonché dalla prima debacle in campionato patita contro Brindisi, cercherà riscatto domani in Eurolega contro i turchi del Fenerbahce. Non si può certo dire che i meneghini stiano affrontando un momento difficile, ma nelle ultime settimane hanno evidenziato una tendenza a sciogliersi nei minuti conclusivi degli incontri disputati e devono trovare il modo di invertire la rotta il prima possibile. Il Fenerbahce, dal canto suo, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I turchi, dopo che per anni erano stati tra le big d’Europa, già l’anno scorso avevano palesato delle nette difficoltà. In questi primi mesi dell’annata ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020)reduce dalla prime dueconsecutive della sua stagione, nonché dalla prima debacle in campionato patita contro, cercheràdomani incontro i turchi del. Non si può certo dire che i meneghini stiano affrontando un momento difficile, ma nelle ultime settimane hanno evidenziato una tendenza a sciogliersi nei minuti conclusivi degli incontri disputati e devono trovare il modo di invertire la rotta il prima possibile. Il, dal canto suo, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I turchi,che per anni erano stati tra le big d’Europa, già l’anno scorso avevano palesato delle nette difficoltà. In questi primi mesi dell’annata ...

