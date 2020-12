Bari, incontro in Prefettura per ritorno a scuola: potenziare trasporto pubblico e scaglionare orari ingressi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bari - potenziare il servizio di trasporto pubblico locale in rapporto al flusso di studenti che dovrebbero ritornare in aula dopo le festività natalizie e valutare la possibilità di scaglionare gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020)il servizio dilocale in rapporto al flusso di studenti che dovrebbero ritornare in aula dopo le festività natalizie e valutare la possibilità digli ...

Comune e Città Metropolitana di Bari, Ufficio Scolastico Provinciale. Oggetto dell’incontro, il secondo in pochi giorni, era la definizione del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle ... Bari, al via lo sportello antiviolenza online dedicato agli studenti e al personale universitario

