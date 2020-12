Barcellona-PSG | agli ottavi di Champions League sarà Neymar contro Messi | il brasiliano scrive sui social alla Pulga

Leggi su mediagol

(Di martedì 15 dicembre 2020)è pronto a sfidare.Nella serata di domenica, l'attaccante del PSG è stato costretto a uscire dal campo nella sfida di campionato persa 1-0il Lione dopo un'entrata durissima di Thiago Mendes: la scivolata è costata il cartellino rosso all’avversario, con il classe '92 costretto a uscire dal campo tra le lacrime. Il bilancio clinico e radiologico del, dopo la distorsionecaviglia sinistra, è rassicurante. Con tutta probabilità, infatti, il numero 10 del club francese dovrebbe rientrare in campo tra tre settimane, quindi in tempo per la Supercoppa di Franciail Marsiglia del 13 gennaio., i sorteggi degli: urna amara per la Lazio, la Juventus pesca il Porto. E ...