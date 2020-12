Banche USA promosse da JP Morgan (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ufficio studi di JP Morgan ha promosso i titoli di alcune Banche americane. Gli analisti hanno ritoccato all’insù il target price di Citigroup a 63,50 dollari dai 52,50 indicati in precedenza. Il prezzo obiettivo di Bank of America è stato innalzato a 32 dollari da 27,50 mentre quello di Wells Fargo è stato rivisto a 31 dollari da 28,50. Ritoccato, invece, il giudizio di U.S. Bancorp a “neutral” dal precedente “overweight”. Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ufficio studi di JPha promosso i titoli di alcuneamericane. Gli analisti hanno ritoccato all’insù il target price di Citigroup a 63,50 dollari dai 52,50 indicati in precedenza. Il prezzo obiettivo di Bank of America è stato innalzato a 32 dollari da 27,50 mentre quello di Wells Fargo è stato rivisto a 31 dollari da 28,50. Ritoccato, invece, il giudizio di U.S. Bancorp a “neutral” dal precedente “overweight”.

MaurilioVitto : RT @lauranaka: In UK BoE scongela alt dividendi. In Usa stop non c'è mai stato. Domani tocca a Bce. Rumor FT parlano di taglio cedole. Per… - lauranaka : In UK BoE scongela alt dividendi. In Usa stop non c'è mai stato. Domani tocca a Bce. Rumor FT parlano di taglio ced… - TradingRoomRoma : 1) Banche europee reinvestono utili più della media delle economie avanzate (ma meno degli Usa) 2) A parità di cre… - directasim : I progressi sui vaccini, con l’avvio della somministrazione del farmaco anti-Covid negli Usa, i colloqui a Washingt… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @vellucci_anna @saraosalvatore Se lì in India si usa un virione intero inattivato, l'avranno isolato lì, non è così sconta… -