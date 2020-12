Banche, richieste a fondo garanzia per 117,8 mld euro (Di lunedì 14 dicembre 2020) I finanziamenti richiesti dalle Banche al fondo di garanzia hanno superato i 117,8 miliardi di euro, per un milione 481 mila domande. Lo rende noto l’Abi. Un milione e 23 mila richieste riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per un importo complessivo che ha superato i 20 miliardi di euro. 153 mila sono le domande per le garanzie sulle moratorie, per un totale di oltre 3 miliardi di euro. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) I finanziamenti richiesti dallealdihanno superato i 117,8 miliardi di, per un milione 481 mila domande. Lo rende noto l’Abi. Un milione e 23 milariguardano finanziamenti fino a 30 mila, per un importo complessivo che ha superato i 20 miliardi di. 153 mila sono le domande per le garanzie sulle moratorie, per un totale di oltre 3 miliardi di. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

