Bambina di tre anni muore assiderata. La causa del decesso è singolare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Aveva tre anni la Bambina trovata morta dai genitori. Non avrebbe sopportato le temperature rigidissime. In Russia, precisamene a Sitka una tragedia ha colpito una famiglia del posto: una Bambina di tre anni infatti è stata trovata morta nel corridoio di casa dalla mamma. La Bambina, secondo quanto riferito dai genitori in sede di indagini, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Aveva trelatrovata morta dai genitori. Non avrebbe sopportato le temperature rigidissime. In Russia, precisamene a Sitka una tragedia ha colpito una famiglia del posto: unadi treinfatti è stata trovata morta nel corridoio di casa dalla mamma. La, secondo quanto riferito dai genitori in sede di indagini, L'articolo proviene da YesLife.it.

Inderweltvonmm : RT @iosonoscioccata: Chiunque veda questo tweet nella propria tl, si fermi a leggere e a condividere. Questa meravigliosa bambina si chiam… - ninasangel_ : commentate che mi annoio e vi voto il profilo con la mia bellissima voce da bambina di tre anni?? - mirikbi : rettifico: in me vivono tre persone. la me bambina persona normalissima, la me che ha un cervello e pensa e l'ameba… - 6harvest_ny : RT @curioso_molto: @EsseSandra2 @MassimGiannini @LaStampa NOI !!! IO MOGLIE E BAMBINA DI 9 ANNI !! HANNO TROVATO POSITIVA MIA MOGLIE OSS IN… - seriesaddickted : buonaseraa, oggi mi sono assentata perché ho fatto la brava bambina e ho studiato tutto il giorno, devo dire che mi… -