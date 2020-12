Baby teppisti | ecco l' ultima assurda moda | impallinare le finestre Non è la prima volta che accade

(Di lunedì 14 dicembre 2020) CHIARAVALLE - È un sabato sera come tanti, ai tempi del lockdown , per una famiglia che abita in via Fabriano. Una madre, un padre e una figlia sono ancora a tavola E guardano la tv quando, verso le ...

CHIARAVALLE - È un sabato sera come tanti, ai tempi del lockdown, per una famiglia che abita in via Fabriano. Una madre, un padre e una figlia sono ancora a tavola E guardano la ...Nelle scorse settimane, soprattutto nei week end, in più circostanze si sono registrati atti di vandalismo e di puro teppismo ...