"Aveva la sindrome da sceicco". Alberto Genovese, dalla D'Urso la terribile verità di Kristina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Kristina vuota il sacco a Live non è la d'Urso. Si tratta di una nuova testimonianza choc che piomba sul caso Alberto Genovese, l'imprenditore digitale milionario accusato di aver abusato di una 18 enne dopo averla drogata. Il fatto è avvenuto, secondo la ricostruzione della Procura, nella sua casa nel cuore di Milano dopo un festino a base di droga e alcol. "Ho deciso di parlare. Tutti lo coprivano perché purtroppo spesso erano ragazze straniere, modelle, che neppure sapevano di cosa accadeva", racconta Kristina al Live. Lei ha partecipato ad alcune feste dell'imprenditore. "La prima volta che ho conosciuto Genovese avevo 18-19 anni. Tutto per caso. Sono finita a casa sua per caso, era giorno. Poi di sera è arrivata un po' di gente, ma nel pomeriggio lui ha cercato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)vuota il sacco a Live non è la d'. Si tratta di una nuova testimonianza choc che piomba sul caso, l'imprenditore digitale milionario accusato di aver abusato di una 18 enne dopo averla drogata. Il fatto è avvenuto, secondo la ricostruzione della Procura, nella sua casa nel cuore di Milano dopo un festino a base di droga e alcol. "Ho deciso di parlare. Tutti lo coprivano perché purtroppo spesso erano ragazze straniere, modelle, che neppure sapevano di cosa accadeva", raccontaal Live. Lei ha partecipato ad alcune feste dell'imprenditore. "La prima volta che ho conosciutoavevo 18-19 anni. Tutto per caso. Sono finita a casa sua per caso, era giorno. Poi di sera è arrivata un po' di gente, ma nel pomeriggio lui ha cercato un ...

"Una volta abbiamo trovato una ragazza nuda tra gli escrementi" Ospite presso "Live non è La D'Urso"Kristina, una testimone alle feste di Alberto Genovese. Kristina, una ragazza che per due anni ha partecipato alle ...