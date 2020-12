Avec 55 – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 dicembre 2020)55 Via Domenico Giuliani, 55 – 00019 Tivoli Tel. 0774/317243 Sito Internet: www.55.it Tipologia: Creativa Prezzi: antipasti 12/13€, primi 13€, secondi 20/22€, dolci 8/10€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo tranne la Domenica OFFERTAIl centro storico di Tivoli custodisce un piccolo tesoro gastronomico che risponde al nome di55. Un locale piccolissimo gestito da mamma (in sala) e figlio (in cucina), in cui si propone una cucina dalla ben dosata verve creativa realizzata a dovere. Accolti da un delizioso gazpacho di rapa rossa gentilmente offerto, giunto in tavola insieme a degli sfiziosi panini, solo poco fragranti, abbiamo dato il via alla nostra esperienza con un ottimo sashimi di tonno con panzanella di quinoa e salsa al wasabi; buono pure il petto d’oca servito in insalata con pane croccante e salsa al ...