Atalanta | Toloi carico | “La Champions ci ha dato fiducia Contro la Juventus per vincere”

Netto 3-0 per l'Atalanta Contro la Fiorentina in campionato. Dopo la vittoria di Coppa Contro l'Ajax e il successivo passaggio del girone, la Dea si è rituffata nella Serie A con grande veemenza. A parlare ai canali ufficiali del club è Rafael Toloi, protagonista anche di una rete Contro la Viola.

"Era importante tornare a vincere, era un po' di tempo che non vincevamo in casa e ci mancava", ha ammesso Toloi. "Contro la Fiorentina ci siamo riusciti giocando un grande ..."

