Atalanta | Percassi | “Real Madrid la storia del calcio In Champions per fare bella figura”

"Il Real Madrid è una squadra fantastica, è la storia del calcio mondiale. Sarà una grande esperienza per noi e siamo felicissimi di poter disputare un altro incontro di livello mondiale". Ne è certo il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, espressosi dopo sorteggio di Champions League che ha accoppiato la Dea con il Real Madrid per gli ottavi di finale. "Per noi è un grande orgoglio andare ancora una volta agli ottavi di Champions. Ha permesso alla società di crescere e questo per noi è molto importante. Vogliamo fare bella figura, è la cosa principale quando incontri questi squadroni. Abbiamo un programma di crescita graduale, sperando di essere premiati dai risultati".

