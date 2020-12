Atalanta | Gasperini | «Immaginabile pensare a dove siamo arrivati»

Leggi su calcionews24

Gian Pieroparla dell'escalation dell'in questi anni: ecco le parole del tecnico dei bergamaschi che guarda alla Juve Gian Pieroha parlato in occasione della consegno della Targa Pozzo da parte di Tuttosport. Le sue parole. METAFORA DENTISTA – «La fece Guardiola nell'ultima partita con il Manchester City. Speriamo di poter confermare questa cosa del dentista mercoledì con la Juve». PREMIO POZZO – «Condivido questo premio con tutto l'ambiente. Escalation? Non me la immaginavo. Quando sono arrivato qui il programma era valorizzare i giovani della squadra e dare soddisfazioni ai tifosi senza particolari obiettivi di classifica».