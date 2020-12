Assolombarda: “Il Covid-19 ha bruciato quasi un miliardo di euro di export” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Assolombarda, edizione 2020 “TOP 500+ Monza Brianza e Lodi”: il Covid-19 ha bruciato quasi un miliardo di export. Ma per il 2021 le imprese confermano gli investimenti già pianificati: oltre il 30% li manterrà inalterati per crescere, nonostante la crisi Un tessuto imprenditoriale resiliente e dinamico, con una forte vocazione manifatturiera e una crescente apertura ai mercati esteri, che oggi però sconta il clima di grande incertezza dovuto alla pandemia e il deterioramento del clima di fiducia delle imprese per i mesi a venire, con valori a novembre comparabili ai minimi della crisi del 2009 per i servizi e a quella del 2012 per il manifatturiero. È il quadro delle realtà di impresa delle province di Monza Brianza e Lodi, illustrato attraverso l’analisi del quadro congiunturale ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020), edizione 2020 “TOP 500+ Monza Brianza e Lodi”: il-19 haundi export. Ma per il 2021 le imprese confermano gli investimenti già pianificati: oltre il 30% li manterrà inalterati per crescere, nonostante la crisi Un tessuto imprenditoriale resiliente e dinamico, con una forte vocazione manifatturiera e una crescente apertura ai mercati esteri, che oggi però sconta il clima di grande incertezza dovuto alla pandemia e il deterioramento del clima di fiducia delle imprese per i mesi a venire, con valori a novembre comparabili ai minimi della crisi del 2009 per i servizi e a quella del 2012 per il manifatturiero. È il quadro delle realtà di impresa delle province di Monza Brianza e Lodi, illustrato attraverso l’analisi del quadro congiunturale ...

