Ascolti tv, dati auditel del 13 dicembre: vince la commedia Brave ragazze (Di lunedì 14 dicembre 2020) Serata di Ascolti nel segno delle Brave ragazze: la commedia di Michela Andreozzi, proposta da Rai1, ha vinto nel prime time, mentre sul fronte dei talk show, Che tempo che fa supera di misura Live – Non è la D’Urso. Ascolti tv, prime time Brave ragazze, il film ispirato ad una storia vera di rapinatrici francesi, ha vinto il prime time ottenendo un ascolto di 3 milioni 554 mila spettatori pari al 15.35% di share, superando Live – Non è la D’Urso che su Canale 5 ha raccolto 2 milioni 234 mila con il 13.80%. Su Rai3 Che tempo che fa ha avuto 2 milioni 544 mila telespettatori con il 9.85%; a seguire Che tempo che fa – Il tavolo 1 milione 216 mila con il 7.18%. Su La7 Non è l’Arena ha realizzato 1 milione 540 mila con il 5.89% nella prima parte e 988 mila con il 6.77% ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Serata dinel segno delle: ladi Michela Andreozzi, proposta da Rai1, ha vinto nel prime time, mentre sul fronte dei talk show, Che tempo che fa supera di misura Live – Non è la D’Urso.tv, prime time, il film ispirato ad una storia vera di rapinatrici francesi, ha vinto il prime time ottenendo un ascolto di 3 milioni 554 mila spettatori pari al 15.35% di share, superando Live – Non è la D’Urso che su Canale 5 ha raccolto 2 milioni 234 mila con il 13.80%. Su Rai3 Che tempo che fa ha avuto 2 milioni 544 mila telespettatori con il 9.85%; a seguire Che tempo che fa – Il tavolo 1 milione 216 mila con il 7.18%. Su La7 Non è l’Arena ha realizzato 1 milione 540 mila con il 5.89% nella prima parte e 988 mila con il 6.77% ...

dallaAallaZip : Chi ha vinto la gara di Ascolti Tv di ieri sera? Se siete curiosi di scoprilo leggete il nostro articolo! ??#share… - Carmelona5 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 @LiveNoneladUrso talk più seguito della prima serata @domenicalive leader assoluto della sua fascia Le reti… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 @LiveNoneladUrso talk più seguito della prima serata @domenicalive leader assoluto della sua fascia Le… - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Brave Ragazze, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena | Dati Auditel 13 dicembre 20… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Festa di Natale Telethon, All Together Now | Dati Auditel 12 dicembre 2020 -