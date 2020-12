Armi | gas | diritti umani | il prezzo dell’indulgenza della Francia verso l’Egitto di al-Sisi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa c’è dietro l’indulgenzadi al-La “partnership strategica” traed Egitto supera le preoccupazioni internazionali sul mancato rispetto deida parte del Cairo, fondandosi su precisi interessi strategici, un iceberg di cui forse riusciamo a intravedere soltanto la punta. Dal golpe militare con cui nel 2013 è salito al potere Abdel Fatah al-, l’agenda dei due governi converge infatti su una serie di punti chiave – dalla lotta al terrorismo, al contrasto all’espansionismoTurchia nel Mediterraneo e in Africa, a una visione simile del conflitto in Libia fino alla cooperazione commerciale in campo militare e non solo – con un unico obiettivo dichiarato: la ...

holertogni : @europaverde_it @AngeloBonelli1 Provo ad essere banale: l'Italia estrae gas e petrolio dal mare dell'Egitto . Itali… - EmilioBerettaF1 : Francia, grande eco sui media alla notizia della restituzione della Legion d'Onore da parte di Augi…… - lavocediasti : Incendia un camper in piazza d'Armi, a bordo anche due bombole di gas - TizianoFrances6 : @andreapurgatori a braccio 15miliardi di euro di gas,armi,sistemi tecnologici, infrastrutture... - animaleuropeRMP : @Taku21213330 @AndreaSpanu6 @filippo28155236 @Sebla991 @AlbertHofman72 @luca_tessitore @WVecchis @radiosilvana… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi gas

LaVoceDiAsti.it

Un governo che guarda immutabile la morte di più d 250.000 dei suoi cittadini per la COVID-19, non ha morale per giudicare gli altri o per erigersi quale difensore dei diritti umani ...Un camper ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto questa notte ad Asti, in piazza d’Armi. L’allarme è scattata intorno alle 2.00, quando sono giunte un serie di segnalazioni contempoaneee.