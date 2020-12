Aree montane: a Casola 103 mila euro per sostenere le piccole e medie imprese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il decreto del Governo " pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre scorso - ripartisce tra i Comuni delle Aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle attività ... Leggi su ravennawebtv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il decreto del Governo " pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre scorso - ripartisce tra i Comuni delleinterne eitaliani 210 milioni diper il sostegno alle attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Aree montane Aree montane: a Casola 103 mila euro per sostenere le piccole e medie imprese Ravennawebtv.it Coltivazione della terra, giovani all’assalto produrre cibo in aree montane, per rilanciare luoghi marginali, dove il cibo e chi lo coltiva diventino davvero i protagonisti delle nuove sfide". E non dimentichiamo che salvaguardare la montagna ... "In Appennino servono appalti" I nuovi flussi turistici determinati dalle prudenze indotte dalla pandemia, uniti ai sostegni regionali per l’acquisto di case in Appennino, hanno determinato una situazione del tutto inedita in Appen ... produrre cibo in aree montane, per rilanciare luoghi marginali, dove il cibo e chi lo coltiva diventino davvero i protagonisti delle nuove sfide". E non dimentichiamo che salvaguardare la montagna ...I nuovi flussi turistici determinati dalle prudenze indotte dalla pandemia, uniti ai sostegni regionali per l’acquisto di case in Appennino, hanno determinato una situazione del tutto inedita in Appen ...