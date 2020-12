Arcuri certo: entro Settembre si potranno vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Arcuri risponde alle domande di Fabio Fazio Arcuri rispondea delle domande poste da Fazio (Instagram @chetempochefa)Durante la puntata di ieri, 13 Dicembre, il padrone di casa Fabio Fazio ha intervistato Domenico Arcuri a Che tempo che fa. Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha annunciato che si prevede di partire già con le prime dosi di vaccino da metà Gennaio 2021: “Abbiamo previsto di vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro Settembre”, ha dichiarato il commissario. E’ stato inoltre detto, dal commissario straordinario, che i gazebi dove si somministreranno i vaccini ai cittadini saranno ben riconoscibili data la loro forma a ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirusrisponde alle domande di Fabio Faziorispondea delle domande poste da Fazio (Instagram @chetempochefa)Durante la puntata di ieri, 13 Dicembre, il padrone di casa Fabio Fazio ha intervistato Domenicoa Che tempo che fa. Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha annunciato che si prevede di partire già con le prime dosi di vaccino da metà Gennaio 2021: “Abbiamo previsto digliche lo”, ha dichiarato il commissario. E’ stato inoltre detto, dal commissario straordinario, che i gazebi dove si somministreranno i vaccini ai cittadini saranno ben riconoscibili data la loro forma a ...

Patrizi38016949 : @ultimoranet Una stupida domanda retorica: chi paga? Non certo il signor Arcuri ne l'ottimo(!!) ministro speranza c… - tal_Marco : @alexvb70 @AntonioAltavi17 Certo aspettiamo MESI per progettare produrre trasportare e montare dei padiglioni di p… - ChristianBisti : @MarykoMayko @alby61 @mic_lor @HSkelsen @baiasilente @GolfieriEnrico @ERivetta Arcuri dimostra ogni giorno di più u… - Twittytwitty17 : @MarykoMayko Sì certo, se hai 9 anni A 10 già non funziona più Arcuri e Azzolina ci trattano come 60 milioni di ba… - francang1950 : RT @tal_Marco: @AlvisiConci La cosa sconcertante oltre i soldi buttati è proprio la questione logistica nei primi mesi a fare i vaccini sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri certo "Certo, se fosse un genio. Ma non lo è": Arcuri umiliato in pubblica piazza da Salvini Liberoquotidiano.it Coronavirus, Arcuri "Da metà gennaio vaccino a primi 1,8 milioni" ROMA (ITALPRESS) – "In questi giorni Governo, Regioni e sindaci lavorano senza sosta per garantire l'inizio della campagna di vaccinazione di massa che la nostra generazione ricorderà con più forza. A ... Vaccino anti Covid, Fabio Fazio si offre volontario in diretta Tv: “Se volete anche subito” Il conduttore ha comunicato al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri la sua disponibilità a sottoporsi al vaccino ... ROMA (ITALPRESS) – "In questi giorni Governo, Regioni e sindaci lavorano senza sosta per garantire l'inizio della campagna di vaccinazione di massa che la nostra generazione ricorderà con più forza. A ...Il conduttore ha comunicato al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri la sua disponibilità a sottoporsi al vaccino ...