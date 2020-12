Arcuri bocciato anche sui gazebo per i vaccini. L’infettivologa Salmaso: “Belli ma inadatti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non è un buon momento per Domenico Arcuri. bocciato anche in casa. “L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccinazioni anti-Covid “mi lascia perplessa”. Parola di Stefania Salmaso, epidemiologa delle malattie infettive che ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità (Iss) fino al 2015. Arcuri bocciato dalla Salmaso sui gazebo vaccinali “Saranno anche belli esteticamente non lo metto in dubbio, ma fare le vaccinazioni è una cosa seria e serve un ambiente adatto e con tutti i dispositivi medici del caso. Per questo esistono i centri vaccinali attrezzati. I gazebo nelle piazze di solito servono per le raccolte di firme o ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non è un buon momento per Domenicoin casa. “L’arrivo deia forma di primula per le vaccinazioni anti-Covid “mi lascia perplessa”. Parola di Stefania, epidemiologa delle malattie infettive che ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità (Iss) fino al 2015.dallasuivaccinali “Sarannobelli esteticamente non lo metto in dubbio, ma fare le vaccinazioni è una cosa seria e serve un ambiente adatto e con tutti i dispositivi medici del caso. Per questo esistono i centri vaccinali attrezzati. Inelle piazze di solito servono per le raccolte di firme o ...

SecolodItalia1 : Arcuri bocciato anche sui gazebo per i vaccini. L’infettivologa Salmaso: “Belli ma inadatti” - LuisaCMoon : @CarloCalenda Guido Bertolaso? Pietà. Arcuri bocciato ma Bertolaso anche no. - PaoloFM : @MicK_ele No, non siamo sicuri. Ma se al mio esame di disegno industriale (padiglione temporaneo per un parco) ave… -