Arabia Saudita, forte esplosione su petroliera al largo di Gedda (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una esplosione si è verificata al largo del porto di Gedda, in Arabia Saudita, a bordo di una petroliera di un armatore di Singapore che ha precisato che lo scoppio, seguito da vari incendi, è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

Arabia Saudita, forte esplosione su petroliera al largo di Gedda

MESSICO, OK ALLA PFIZER
Resta molto grave la situazione legata alla pandemia da Covid-19 in Messico, uno dei sei paesi al mondo che hanno ormai dato il via libera alle vaccinazioni in massa dopo Regno Unito, Bahrein, Canada ...

Petroliera colpita da un ordigno al largo di Gedda
GEDDA - Una esplosione si è verificata al largo del porto di Gedda, in Arabia Saudita, a bordo di una petroliera di un armatore di Singapore che ha precisato che lo scoppio, seguito da vari incendi, è ...