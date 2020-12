Arabia Saudita | esplosione su petroliera al largo di Gedda Colpita da un ordigno

(Di lunedì 14 dicembre 2020)a bordo di unanel porto di, in: "dall'esterno da un", non è il primo episodio

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Germania - Il governo tedesco ha esteso fino a tutto il 2021 il blocco della vendita di armi all'Ara… - Cristina6013 : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Germania - Il governo tedesco ha esteso fino a tutto il 2021 il blocco della vendita di armi all'Arabia S… - occhio_notizie : Paura al largo dell'Arabia Saudita - LiveAvanti : Check out this article: Petroliera esplode allargo di Gedda. Cresce la tensione tra Arabia Saudita e Iran - - FabioRocco86 : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Germania - Il governo tedesco ha esteso fino a tutto il 2021 il blocco della vendita di armi all'Arabia S… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

Esplode una petroliera in Arabia Saudita, al largo di Gedda. Andiamo a vedere cosa ha causato la deflagrazione secondo le tv locali. Esplosione a bordo di una petroliera in Arabia (Screenshot) Forte ...La petroliera si trovava al largo di Gedda, in Arabia Saudita, quando a bardo si è verificata una forte esplosione generando un incendio.