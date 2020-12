Apple vuole ripristinare il TouchId sui prossimi iPhone (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Apple)Più ancora della porta per il jack da 3,5 mm, è proprio il TouchId per lo sblocco del dispositivo tramite impronta digitale la tecnologia più rimpianta dai possessori di iPhone. L’ultimo dispositivo con fingerprint incastonato nel tasto home (altro componente scomparso) è stato iPhone Se edizione 2020, mentre da iPhone X in poi l’unico modo biometrico per accedere allo smartphone è tramite riconoscimento facciale con il FaceId. E se Apple facesse un clamoroso dietrofront? L’azienda di stanza a Cupertino è nota per seguire in modo perentorio la propria strada come dimostrato di recente dal 5G aggiunto solo a tempi maturi e eliminando dalle confezioni degli iPhone 12 una dotazione standard come le cuffie e il caricatore. Decisioni che hanno sollevato ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto:)Più ancora della porta per il jack da 3,5 mm, è proprio ilper lo sblocco del dispositivo tramite impronta digitale la tecnologia più rimpianta dai possessori di. L’ultimo dispositivo con fingerprint incastonato nel tasto home (altro componente scomparso) è statoSe edizione 2020, mentre daX in poi l’unico modo biometrico per accedere allo smartphone è tramite riconoscimento facciale con il FaceId. E sefacesse un clamoroso dietrofront? L’azienda di stanza a Cupertino è nota per seguire in modo perentorio la propria strada come dimostrato di recente dal 5G aggiunto solo a tempi maturi e eliminando dalle confezioni degli12 una dotazione standard come le cuffie e il caricatore. Decisioni che hanno sollevato ...

