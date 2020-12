Antonella Elia sgancia la bomba su Francesco Oppini: Tommaso Zorzi imbarazzato (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonella Elia ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, tirando in ballo Tommaso Zorzi che si è sentito in imbarazzo durante questa diretta del Grande Fratello Vip. Antonella Elia non le manda di certo a dire. Ormai è un dato di fato e ciò le ha causato non pochi problemi non solo quando era una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020)ha insinuato il dubbio su, tirando in balloche si è sentito in imbarazzo durante questa diretta del Grande Fratello Vip.non le manda di certo a dire. Ormai è un dato di fato e ciò le ha causato non pochi problemi non solo quando era una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Perché Pupo non fa da autista ad Antonella Elia per questo #GFVIP? - trash_italiano : MATILDE BRANDI VS ANTONELLA ELIA #GFVIP - Antoniopodio1 : Per una volta sto stimando Antonella Elia #PRELEMI - usogoldeen : ANTONELLA ELIA LA TOCCA PIANO DI NUOVO #GFVIP - ineedtommy : RT @ToniaPeluso: Alba che sta facendo aprire lo studio legale alle 23:20 per la diffida ad Antonella Elia #GfVip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia “Pietro Delle Piane cacciato da casa di Antonella Elia dalla polizia” Il Fatto Quotidiano Antonella Elia sgancia la bomba su Francesco Oppini: Tommaso Zorzi imbarazzato

Antonella Elia ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, tirando in ballo Tommaso Zorzi che si è sentito in imbarazzo al GF Vip. Antonella Elia stuzzica Oppini al Gf: “Sei scappato” lui reagisce così

Al GfVip si ritorna a parlare di Francesco Oppini e Tommaso, e Antonella Elia non perde occasione per stuzzicare il figlio di Alba Parietti ... Antonella Elia ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, tirando in ballo Tommaso Zorzi che si è sentito in imbarazzo al GF Vip.Al GfVip si ritorna a parlare di Francesco Oppini e Tommaso, e Antonella Elia non perde occasione per stuzzicare il figlio di Alba Parietti ...