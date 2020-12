Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Martedì 15 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 dicembre 2020)UPAS della puntata del 15Episodio numero 5.587 Marina cerca l’aiuto di Roberto, finendo sempre più nella sua trappola. Alberto avrà un’amara sorpresa da Barbara e cercherà di rimediare. Rossella ha in serbo per Patrizio e Vittorio una punizione crudele. Niko ha difficoltà a ricreare il rapporto con Jimmy che, con Bianca, ha in mente un piano per passare il Natale insieme alla Terrazza. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altrerelative ad Unal.*Foto di Giuseppe D’Anna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.