Andrea Damante ha una nuova fidanzata: la conferma sui social (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Damante non si nasconde più e sui social mostra il volto della sua nuova ragazza: è lei che appare nelle immagini del loro romantico viaggio a Dubai. Ormai è confermato: il Deejay veronese Andrea Damante ha una nuova ragazza. Il 30enne l'ha presentata ai suoi followers con una storia Instagram durante il loro viaggio L'articolo proviene da Leggilo.org.

