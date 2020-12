Andrea Berton | «Le radici del buonumore»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 dicembre 2020)si autodefinisce ottimista per natura. Friulano, appassionato di cucina sin da quando era bambino, si è fatto le ossa a Milano nella brigata di Gualtiero Marchesi, in via Bonvesin della Riva. A seguire, il classico periodo errabondo che spetta in sorte a tutti gli chef in fase di gavetta, con - tra le altre - un'importante esperienza dia Montecarlo sotto la guida di Alain Ducasse e una presso la Taverna di Colloredo di Monte Albano, dove ha ottenuto la sua prima stella Michelin, quindi è rientrato nel capoluogo lombardo. È qui che, nel 2005, ha vissuto un ulteriore momento d'oro, inaugurando il Trussardi alla Scala che, qualche anno più tardi, gli frutterà la sua seconda stella Michelin (era il 2009). Da qualche tempo la sua casa è il RistoranteMilano, locale ...