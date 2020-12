"Anche noi lo vorremmo". La Meloni umilia Toninelli. Muto davanti ai pm? Occhio a questa foto | Guarda (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Lui non ricorda, noi (purtroppo) sì". Giorgia Meloni su Twitter sfoggia un'amara ironia per seppellire Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti del M5s che sabato a Catania per il processo sulla Gregoretti ha avuto l'ardire di rispondere ai pm che chiedevano conto dei provvedimenti da lui stesso firmati con il più classico dei "non ricordo". Un catenaccio legale che non fa onore, sostengono molti commentatori, al Movimento che fu quello di "onestà onestà" e "trasparenza". La leader di Fratelli d'Italia decide allora di condividere un "meme" su Toninelli, con lo slogan significativo: "Anche noi preferiremmo non ricordare di averti avuto come ministro". E sotto la faccia sorridente del senatore grillino, la lista dei commenti negativi è lunghissima. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Lui non ricorda, noi (purtroppo) sì". Giorgiasu Twitter sfoggia un'amara ironia per seppellire Danilo, ex ministro dei Trasporti del M5s che sabato a Catania per il processo sulla Gregoretti ha avuto l'ardire di rispondere ai pm che chiedevano conto dei provvedimenti da lui stesso firmati con il più classico dei "non ricordo". Un catenaccio legale che non fa onore, sostengono molti commentatori, al Movimento che fu quello di "onestà onestà" e "trasparenza". La leader di Fratelli d'Italia decide allora di condividere un "meme" su, con lo slogan significativo: "noi preferiremmo non ricordare di averti avuto come ministro". E sotto la faccia sorridente del senatore grillino, la lista dei commenti negativi è lunghissima.

