Anche la Spagna ci brucia sui vaccini: tutto pronto, iniziano il 4 gennaio col massimo delle dosi (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia si parlava di inizio gennaio, poi il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri (nella foto), ha spostato in avanti l’asticella ipotizzando metà gennaio e smentendo i ministri Speranza e Boccia. Intanto, altri Paesi, ci bruciano sul tempo, come la Gran Bretagna, ma non solo. Anche le autorità sanitarie spagnole inizieranno il prossimo 4 o 5 gennaio le prime vaccinazioni contro il coronavirus, se l’Agenzia europea per i medicinali darà la sua autorizzazione al vaccino elaborato da Pfizer e BioNTech il 29 dicembre. E loro, a differenza di noi, hanno già tutto pronto. vaccini, in Spagna è già tutto pronto L’annuncio dell’inizio della campagna di vaccinazioni è arrivato dal ministro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia si parlava di inizio, poi il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri (nella foto), ha spostato in avanti l’asticella ipotizzando metàe smentendo i ministri Speranza e Boccia. Intanto, altri Paesi, cino sul tempo, come la Gran Bretagna, ma non solo.le autorità sanitarie spagnole inizieranno il prossimo 4 o 5le prime vaccinazioni contro il coronavirus, se l’Agenzia europea per i medicinali darà la sua autorizzazione al vaccino elaborato da Pfizer e BioNTech il 29 dicembre. E loro, a differenza di noi, hanno già, inè giàL’annuncio dell’inizio della campagna di vaccinazioni è arrivato dal ministro ...

