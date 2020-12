"Anche io e mia moglie vorremmo...". De Benedetti, schiaffo agli italiani: dalla Gruber il desiderio per pochi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Carlo De Benedetti, in collegamento con Otto e Mezzo, si lascia andare a una confessione che fa parecchio indignare gli italiani. In piena emergenza sanitaria ed economica, l'ex patron di Repubblica commenta così le regole imposte dal governo per far fronte al coronavirus: "Anche io e mia moglie avremmo voglia di mangiare dei tagliolini al tartufo, ma ora dobbiamo rimanere in casa e lo facciamo". Un vero e proprio schiaffo quello nel salotto di Lilli Gruber a chi non riesce ad arrivare a fine mese. Poi la conduttrice passa al tema più caldo delle ultime giornate politiche: l'ultimatum di Matteo Renzi a Giuseppe Conte. "Se deve scegliere, chi preferisce tra i due?", chiede la Gruber. Ma De Benedetti non si smuove: "Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Carlo De, in collegamento con Otto e Mezzo, si lascia andare a una confessione che fa parecchio indignare gli. In piena emergenza sanitaria ed economica, l'ex patron di Repubblica commenta così le regole imposte dal governo per far fronte al coronavirus: "io e miaavremmo voglia di mangiare dei tolini al tartufo, ma ora dobbiamo rimanere in casa e lo facciamo". Un vero e proprioquello nel salotto di Lillia chi non riesce ad arrivare a fine mese. Poi la conduttrice passa al tema più caldo delle ultime giornate politiche: l'ultimatum di Matteo Renzi a Giuseppe Conte. "Se deve scegliere, chi preferisce tra i due?", chiede la. Ma Denon si smuove: "Sono ...

_Pedro17_ : Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia es… - Ettore_Rosato : 6/12/90, la vita di 12 studenti è spezzata da un aereo militare, precipitato in fiamme sull'Istituto #Salvemini di… - LESBI4NJK : 5 anni a combattere con la mia sessualità ed anche se ora so di essere lesbica soffro di omofobia interna però arri… - Teal_Moon_93 : Il mio fidanzato mi “vizia”,si prende cura di me e dei miei problemi,anche se non riesce a capirli del tutto,dato c… - Nicodiangelopjo : @zendayaqreal anche nella mia aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Anche mia Accattoli: racconto storie di Covid e fede, ora anche la mia Avvenire Ciclocross, Francesca Baroni vince ancora e dedica la vittoria a mamma Alessandra

Viareggio, 14 dicembre 2020 - Magica Francesca Baroni. Anche a Ferentino nelle Marche l’atleta viareggina non perdona, e va a segno in una gara che ha fatto registrare tra le donne anche il rientro di ... La mia Reggio Emilia, un difetto e un valore

Il saluto del direttore Stefano Scansani, che ha guidato la Gazzetta di Reggio per quattro anni e nove mesi, e il comunicato dell'editore Gedi News Network S.p.a., nel giorno del passaggio di consegne ... Viareggio, 14 dicembre 2020 - Magica Francesca Baroni. Anche a Ferentino nelle Marche l’atleta viareggina non perdona, e va a segno in una gara che ha fatto registrare tra le donne anche il rientro di ...Il saluto del direttore Stefano Scansani, che ha guidato la Gazzetta di Reggio per quattro anni e nove mesi, e il comunicato dell'editore Gedi News Network S.p.a., nel giorno del passaggio di consegne ...