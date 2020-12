Anche in Usa parte la vaccinazione. Pronte misure antiCovid per oltre 900 miliardi Usd (Di lunedì 14 dicembre 2020) I primi autocarri con le dosi di vaccino Pfizer sono partiti da un impianto del Michigan che lo produce, per arrivare oggi negli Stati - a cui vengono riservate quote proporzionali alla popolazione - per l'avvio delle vaccinazioni. I primi carichi di fialette saranno probabilmente riservati a medici, infermieri, a chi lavora nelle case di riposo. Inizialmente, riportano i media Usa, dovrebbero essere spediti 3 milioni di dosi circa. Secondo le informazioni ufficiali già oggi le fialette arriveranno in 145 centri di distribuzione, poi in altri 425 martedì, con ulteriori 66 centri riforniti mercoledì. Intanto, il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, ha dato il via libero definitivo alla somministrazione del vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech a persone di età pari o superiore a 16 anni.Secondo la stessa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) I primi autocarri con le dosi di vaccino Pfizer sono partiti da un impianto del Michigan che lo produce, per arrivare oggi negli Stati - a cui vengono riservate quote proporzionali alla popolazione - per l'avvio delle vaccinazioni. I primi carichi di fialette saranno probabilmente riservati a medici, infermieri, a chi lavora nelle case di riposo. Inizialmente, riportano i media Usa, dovrebbero essere spediti 3 milioni di dosi circa. Secondo le informazioni ufficiali già oggi le fialette arriveranno in 145 centri di distribuzione, poi in altri 425 martedì, con ulteriori 66 centri riforniti mercoledì. Intanto, il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, ha dato il via libero definitivo alla somministrazione del vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech a persone di età pari o superiore a 16 anni.Secondo la stessa ...

